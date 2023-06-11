Лондон, 11 июня, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Более половины стран мира выступают в поддержку спецоперации России на Украине, а США потеряли доверие к себе, заявил 11 июня в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

«Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половины населения Земли поддерживают Россию в её войне», — сказал он.

Херш отметил определённое влияние введённых антироссийских санкций, но Россия не находится в отчаянии.

На примере сближения Ирана и Саудовской Аравии журналист заявил, что Соединённые Штаты Америки из-за Украины утратили доверие к себе в мире.

Так, по словам Херша, Саудовская Аравия четвёртую часть своего объёма нефти продаёт Китаю, сократив её добычу. В ответ Иран повлиял на хуситов. В результате была заключена сделка, которую бы в США не могли получить, заключил публицист.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сеймур Херш заявил, что контрнаступление украинских войск не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО и, определенно, для администрации Джо Байдена.

По мнению американского политолога Эндрю Корыбко, специальная военная операция России на Украине ускорила глобальный системный переход к многополярности. Экономический подъём Запада, по его словам, полностью обусловлен эксплуатацией глобального Юга, который сейчас заинтересован в возвращении международных отношений к многополярной модели.

По итогам непростых четырехдневных переговоров 10 марта 2023 год в Пекине представители Саудовской Аравии и Ирана подписали соглашение о восстановлении дипломатических отношений после их разрыва в январе 2016 года.