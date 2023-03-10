Пекин, 10 марта, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Трёхстороннее заявление подписано 10 марта в Китае представителями Ирана, Саудовской Аравии и КНР о восстановлении дипломатических отношений между двумя ближневосточными странами, сообщает Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«По итогам переговоров Исламская Республика Иран и Королевство Саудовская Аравия приняли решение восстановить дипломатические отношения, открыть посольства и представительные органы в течение двух месяцев», — говорится в документе.

Отмечается, что Иран и Саудовская Аравия считают незыблемыми принцип суверенитета и политику невмешательство во внутренние дела друг друга. Тегеран и Эр-Рияд намерены реализовать договор о безопасности от 17 апреля 2001 г., а также соглашение о сотрудничестве в торговле, экономике, культуре, науке и технике от 27 мая 1998 г.

Заявление подписали секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан. Это произошло по итогам переговоров, проходивших несколько дней в Пекине.

Инициатива создания этого заявления принадлежит председателю КНР Си Цзиньпину, посредниками стали Ирак и Оман, причём Ираком в апреле 2021 года была предоставлена двум странам переговорная площадка.

Напомним, разрыв дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии произошёл январе 2016 года, а в 2021 году начались первые переговоры о восстановлении отношений.