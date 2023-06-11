Москва, 11 июня, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Российские войска отразили попытки наступательных действий украинских силовиков на трёх направлениях — южнодонецком, запорожском и донецком — за минувшие сутки. Об этом сообщил 11 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Он отметил, что ВСУ продолжали на трёх направлениях безуспешные попытки наступательных действий. В районе Времевского выступа на стыке Запорожской области и ДНР российские войска поразили живую силу и технику 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ. Боевые действия шли у населённых пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза «Октябрь» в ДНР.

Кроме того, заявил Конашенков, российские подразделения предприняли решительные и грамотные действия на запорожском направлении, где противник предпринял три атаки с направлений населённых пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области.

В районе Лукьяновского поражена выдвигавшаяся на юг колонна бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На трёх направлениях киевский режим потерял за сутки в общей сложности более 50 военнослужащих, 11 танков, в том числе три танка Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer британского производства, а также артсистему М777 производства США, подвёл итог представитель Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, на Времевском выступе, заявил ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, идут тяжелейшие бои. Лобовые атаки ВСУ не имеют успеха, поэтому противник пытается пробиться с флангов. Российским военным пришлось выйти из посёлка Нескучное, расположенного в низине. Населённый пункт трудно удерживать под артиллерийским огнём, пояснил Рогов.