Киев, 10 июня, 2023, 21:10 — ИА Регнум. ВСУ рискуют полностью потерять группировку войск, участвующую в контрнаступлении, потери могут исчисляться сотнями тысяч человек, заявил в ходе эфира в своём YouTube-канале экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление», — сказал Соскин.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского «остановиться», пока это ещё можно сделать, и не рисковать жизнями такого огромного количества граждан.

Ранее 10 июня президент Украины впервые подтвердил, что ВСУ начали наступление. При этом он отказался отвечать на вопрос, на какой «стадии» это контрнаступление находится.

Наступление ВСУ началось, на что указывает использование Киевом своих стратегических резервов, заявил 9 июня журналистам президент России Владимир Путин. ВСУ не удалось достигнуть успеха ни на одном из участков боевых действий, они понесли огромные потери, но их наступательный потенциал не исчерпан, отметил президент.