Харьков, Украина, 11 июня, 2023, 02:52 — ИА Регнум. В Харьковской области в ночь на 11 июня прогремели взрывы, проинформировал украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Взрывы раздались в Харькове», — говорится в распространённом сообщении.

По предварительной информации, зафиксирована работа системы противовоздушной обороны.

С 01:37 (мск) по всей территории Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня около 22:00 (мск) сигналы воздушной тревоги повторно прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. Ранее об опасности в воздухе объявляли в Харьковской, Черкасской и Николаевской областях.

Вооружённые формирования Украины за сутки 10 июня обстреляли территорию ДНР 35 раз. Всего было выпущено 222 единицы различных боеприпасов. Под огнём противника оказались районы девяти населённых пунктов республики.