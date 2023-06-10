Полтава, Украина, 10 июня, 2023, 22:30 — ИА Регнум. В трёх областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным источника, сигналы воздушной тревоги повторно прозвучали примерно в 21:45 по местному времени (совпадает с мск) в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области.

Ранее в субботу воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях.

Как передавало ИА Регнум, глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин подтвердил, что в результате взрывов повреждения получила инфраструктура военного аэродрома в Миргороде.