Киев, 6 июня, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом 6 июня свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги в 00:35 мск прозвучал сначала в Киевской области, затем режим воздушная тревога постепенно объявлялась в других украинских регионах, и в 02:36 мск, после объявления воздушной тревоги в Львовской области, режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины и действует по настоящий момент.

Кроме того, по данным украинского агентства ТСН, в Днепропетровской и Харьковской областях гремят взрывы. По предварительным данным, в регионах работает система противовоздушной обороны. Иных подробностей не приводится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Киеве сложилась критическая ситуация с бомбоубежищами. Из 1849 проинспектированных властями бомбоубежищ, 242 оказались закрытыми, 596 — не готовыми к использованию.