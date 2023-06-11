Москва, 11 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в покупке бельгийского полузащитника Тео Бонгонды, играющего за испанский «Кадис». Об этом 11 июня сообщает El Desmarque.

yamoskva.com Игроки столичного футбольного клуба «Спартак»

По информации издания, «Спартак» пока не делал официального предложения по 27-летнему игроку, но выясняет сумму, за которую «Кадис» готов его продать.

Отмечается, что «Кадис» не хочет расставаться с футболистом, но сам игрок не исключает возможной смены обстановки.

Бонгонда в 2022 году перешёл в «Кадис» из бельгийского «Генка» за €4 млн. В сезоне 2022/23 чемпионата Испании он сыграл в 31 матче, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня футбольный клуб «Сочи» объявил об уходе полузащитников Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова. Жоаозиньо выступал за клуб с 2020 года, сыграл 74 матча, забил девять голов и сделал восемь результативных передач. Цаллагов играл с 2019 года, провёл 110 матчей, забив два гола и отдав пять голевых передач.