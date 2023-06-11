«Спартак» интересуется футболистом испанского «Кадиса»
El Desmarque: «Спартак» интересуется футболистом испанского «Кадиса»
Москва, 11 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в покупке бельгийского полузащитника Тео Бонгонды, играющего за испанский «Кадис». Об этом 11 июня сообщает El Desmarque.
По информации издания, «Спартак» пока не делал официального предложения по 27-летнему игроку, но выясняет сумму, за которую «Кадис» готов его продать.
Отмечается, что «Кадис» не хочет расставаться с футболистом, но сам игрок не исключает возможной смены обстановки.
Бонгонда в 2022 году перешёл в «Кадис» из бельгийского «Генка» за €4 млн. В сезоне 2022/23 чемпионата Испании он сыграл в 31 матче, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Как сообщало ИА Регнум, 9 июня футбольный клуб «Сочи» объявил об уходе полузащитников Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова. Жоаозиньо выступал за клуб с 2020 года, сыграл 74 матча, забил девять голов и сделал восемь результативных передач. Цаллагов играл с 2019 года, провёл 110 матчей, забив два гола и отдав пять голевых передач.