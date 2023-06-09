Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Полузащитники Жоаозиньо и Ибрагим Цаллагов покинули футбольный клуб «Сочи». Об этом 9 июня сообщает пресс-служба команды.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Сочи» Жоаозиньо

«Сочи» благодарит Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова за годы самоотверженной работы на поле», — говорится в сообщении.

34-летний Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. На его счету 74 матча за клуб, в которых он забил девять голов и сделал восемь результативных передач. До этого он играл в России за «Краснодар» и «Динамо».

32-летний Цаллагов играл за сочинский клуб с 2019 года. Он провёл 110 матчей, забив два гола и отдав пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что руководство московского «Локомотива» планирует расстаться с девятью игроками, если по ним будут хорошие предложения. Клуб готов продать Антона Миранчука, Даниила Худякова, Вильсона Изидора, Марио Митая, Марка Мампасси, Марко Раконьянца, Педриньо, Гирано Керка и Тина Едвая.