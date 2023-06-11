Москва, 11 июня, 2023, 04:13 — ИА Регнум. В Москве загорелся автосервис площадью 750 кв. метров, сообщили ТАСС 11 июня городские экстренные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Пожар начался по адресу Люблинская, 64. <…> Есть угроза перехода огня на соседний склад», — уточнил источник. Отмечается, что внутри горящего автосервиса прогремели взрывы.

К ликвидации пожара привлекли 18 расчётов. Пожар удалось локализовать на площади 600 кв. метров.

Пожар удалось потушить. В автосервисе горели автомобили и имущество. Пожарные не допустили распространения огня на расположенный рядом склад.

Ранее ИА Регнум передавало, что 7 июня произошёл пожар в московской квартире по проспекту Вернадского. В результате возгорания погиб один человек, ещё двое пострадали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Самостоятельно покинуть подъезд многоквартирного дома смогли 30 человек.

10 марта в Красноярске потушили пожар в здании автосервиса и примыкающей к нему пристройке. Площадь возгорания составила 530 кв. метров. Пострадавших в результате ЧП не было.