Штат Джорджия, США, 10 июня, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году разрешить проблемы с Россией и Украиной, которых при его предыдущем президентстве не было. С таким заявлением политик выступил 10 июня перед однопартийцами в штате Джорджия после выдвинутых против него накануне новых обвинений.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«В течение семи лет мы боремся, чтобы спасти нашу страну от сил, которые её ненавидят и хотят разрушить. Эти силы сильнее, чем Россия, Китай, КНДР и Иран все вместе. Если в Америке будет правильный лидер, то у вас не будет проблем с этими странами», — сказал он.

По мнению политика, указанные государства ставят США в опасную ситуацию за всю историю страны.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня бывшему американскому президенту Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, в числе которых — незаконное хранение секретных документов, связанных с национальной безопасностью, и дача ложных показаний. Трамп, настаивающий на своей невиновности, 13 июня должен явиться в суд города Майами.

Трамп при этом не лишился права участвовать в президентских выборах 2024 года, поскольку статьи не предусматривают запрета на занятие государственных должностей.

О намерении участвовать в выборах Трамп объявил ещё в ноябре 2022 года.