Донецк, 11 июня, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины за минувшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 35 раз. Всего было выпущено 222 единицы различных боеприпасов, сообщили 11 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 мм», — уточнили в представительстве.

Под огнём противника оказались районы девяти населённых пунктов республики.

В Петровском районе Донецка в результате обстрелов ВСУ погиб мужчина, ещё двое гражданских получили ранения в Горловке и Александровке.

Повреждены четыре жилых домостроения и столько же объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее ИА Регнум передавало, Донецк, как и другие города и населённые пункты новых территорий России, находится под регулярным обстрелом украинских боевиков. 10 июня в результате обстрела Петровского района по улице Соколовского погиб мужчина 1960 года рождения.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин считает, что ВСУ нужно отодвигать настолько, чтобы они не могли обстреливать российские населённые пункты.