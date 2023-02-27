Киев, 27 февраля, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Мобилизация на Украине проходит с серьезными нарушениями законодательства страны, сообщают своим читателям 27 февраля обозреватели The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Отмечается, что призывную кампанию на Украине ведут «агрессивно», а местные жители от мобилизации скрываются, делясь между собой необходимой информацией в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что граждан Украины призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Прибалтику, а также из Польши на территорию Белоруссии, возвращают на Украину по запросу из Киева и принудительно мобилизуют в ВСУ.

Местные и российские СМИ ранее сообщали, что в поисках потенциальных призывников украинские военкомы приходят на предприятия, в магазины, кафе, торговые центры, задерживают граждан на улице и т.п.