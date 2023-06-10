Стокгольм, 10 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Шведский производитель средств личной гигиены Essity, который владеет такими брендами, как Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность и продаёт свой бизнес на территории в России. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба компании на своём сайте.

Zuma/TASS Essity

В релизе сказано, что Essity подписала соглашение о продаже бизнеса с покупателем. Сделка одобрена российскими властями.

«Ожидается, что сделка будет закрыта после получения окончательных денежных средств во втором квартале 2023 года», — уточнила компания.

Об уходе с российского рынка Essity сообщила ещё в апреле 2022 года. В качестве причины ухода глава компании Магнус Грот назвал ухудшение условий ведения бизнеса в РФ.

Essity в России принадлежат три фабрики, на них работают примерно 1,3 тыс. работников. Всего компания представлена в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, антироссийские санкции усилились. Более 500 иностранных компаний решили приостановить деятельность или вовсе уйти из России. Речь идет об уходе порядка 5 тыс. торговых марок и проектов.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал уход западных компаний из РФ фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Президент заявлял, что большинство отечественных предпринимателей делом показали, что их интересы связаны с Россией. Он отметил, что бизнес в РФ активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов. По его словам, пришло время возвращать позиции на рынке и отечественные компании пользуются этой возможностью.