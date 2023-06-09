Владимир, 9 июня, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Чиновницу из Владимира Жанну Романовскую, которая пыталась поджечь военкомат, суд отправил в СИЗО. Об этом 9 июня сообщает Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM

Романовская будет находиться под арестом как минимум до 6 августа. Отмечается, что на заседании суда она признала свою вину и раскаялась.

По предварительной информации, к совершению противоправных действий 55-летнюю чиновницу подтолкнули мошенники. Они выманили у неё более 3 млн рублей, которые она занимала у знакомых и коллег. За поджог военкомата злоумышленники обещали всё вернуть.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Романовская в камуфляжной одежде подъехала на машине к зданию военкомата и бросила в него три бутылки с коктейлем Молотова. Ворота загорелись, но их быстро потушили полицейские.

Романовская работала начальником отдела финансирования министерства архитектуры и строительства Владимирской области.