Москва, 9 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Уровень доверия жителей России президенту Российской Федерации Владимиру Путину согласно опросу, который был проведён с 29 мая по 4 июня, составил 78,8%. Такие данные 9 июня опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что на вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,8% респондентов (минус 1,2 п. п. за неделю).

Согласно данным, уровень одобрения деятельности президента составил 74,8% (минус 1,5 п. п. за неделю).

При этом работу правительства России одобряют 48,6% респондентов (минус 1,3 п. п. за неделю), а деятельность председателя правительства РФ Михаила Мишустина положительно оценили 52,6% респондентов (минус 0,3 п. п.). О доверии Мишустину сообщили 62,2% опрошенных (минус 0,1 п. п. за неделю).

Как передавало ИА Регнум, согласно данным на 12 мая, президенту России Владимиру Путину доверяли почти 81% граждан страны.

По данным фонда «Общественного мнение», опубликованным 5 мая, 80% жителей страны считают, что президент России хорошо справляется со своими обязанностями, 77% граждан доверяют решениям президента. Не удовлетворены работой главы государства 8% респондентов, остальные не определились с ответом.

В России за последние 15 лет доля считающих, что в семье должен быть главный, снизилась вдвое — с 58 до 29%, свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМ. По результатам опроса, сегодня почти каждый пятый (18%) опрошенный видит главой семьи старшего мужчину, а если такового нет — старшую женщину, то есть является приверженцем патерналистской модели принятия решений в семье.