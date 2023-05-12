Москва, 12 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 81% граждан страны, за последнюю неделю этот показатель увеличился на 1,1%, таковы итоги исследования ВЦИОМ, опубликованные 12 мая.

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Уровень одобрения деятельности президента РФ составил 77,1%. О своём доверии Владимиру Путину заявили 80,9% россиян», — сказано в сообщении социологов.

Деятельность правительства России одобряют 53,5% опрошенных, за минувшую неделю этот показатель вырос на 2%. Работу премьер-министра России Михаила Мишустина одобряют 56% граждан, Мишустину доверяют 64,5% респондентов.

Среди лидеров парламентских партий России самым высоким уровнем доверия пользуются глава КПРФ Геннадий Зюганов (34,7%), лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (32,2%), а также председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (16,5%).

«Единую Россию» поддерживают 39,4% граждан страны, КПРФ — 10,8%, ЛДПР — 9,6%, «Справедливую Россию» — 5,4%, партию «Новые люди» — 4,1%.

Как сообщалось ранее, по данным Фонда «Общественного мнение», опубликованным 5 мая, 80% жителей страны считают, что президент России хорошо справляется со своими обязанностями, 77% граждан доверяют решениям президента. Не удовлетворены работой главы государства 8% респондентов, остальные не определились с ответом.