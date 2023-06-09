Москва, 9 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Доставлять запчасти для самолётов в Россию стало сложнее, но существенных проблем с ними нет, авиакомпании используют только сертифицированную продукцию и не прибегают к так называемой каннибализации (полной разборке на запчасти), заявил 9 июня министр транспорта Виталий Савельев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сейчас авиатехнические компании могут одновременно осуществлять ремонт 74 узкофюзеляжных и 14 широкофюзеляжных самолетов. Этого достаточно для поддержания действующего авиапарка, отметил министр. Что касается запчастей, то единственная возникшая проблема — «удлинение логистики».

«Обычно запчасти поставляют от суток до двух недель. Импортную запчасть мы получаем примерно в таком диапазоне, чтобы самолёт не стоял. Это практиковалось везде, и за рубежом: можно снять аналогичную запчасть с другого самолета и поставить на этот самолет, и когда уже приходит запчасть, которую мы заказывали, ее ставят на тот самолет, с которого мы сняли», — сказал Савельев в эфире «России-24».

Сейчас частично разукомплектованы лишь семь из 1162 самолётов, отметил министр. Авиакомпании продолжают использовать исключительно сертифицированную продукцию, сохраняя запасы запчастей и не делая ничего «на коленке». Также авиакомпании не прибегают и к так называемой каннибализации, добавил Савельев.

Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года эксперты немецкого журнала Wirtschaftswoche отметили, что, исходя из анализа воздушного движения над территорией России, санкции не оказали на него существенного влияния. Россия может получать запчасти для самолётов через третьи страны или неофициальные каналы, предположили авторы.

Самолёты, которые имеются у российских авиакомпаний, можно поддерживать в состоянии лётной годности еще около десяти лет, заявил в марте 2023 года Виталий Савельев. У Минпромторга, таким образом, есть время на разработку новых отечественных моделей самолётов, пояснил он.