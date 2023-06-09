Москва, 9 июня, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Россия доказала свои лидирующие позиции в сфере атомной энергетики и готова и дальше доказывать свои преимущества. Об этом 9 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом, он прокомментировал заявление США и Британии об утверждении плана экономического партнёрства, одной из целей которого является противостояние России на рынке атомной энергетики.

На вопрос, опасается ли Россия конкуренции, Песков ответил: «Становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило в условиях жесточайшей конкуренции. И Россия доказала свои лидирующие позиции — они крепки».

Он добавил, что российская атомная отрасль готова и дальше доказывать свои преимущества.

По словам представителя Кремля, России приходилось сталкиваться с недобросовестной конкуренцией, а некоторые страны не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака объявила, что партнёрство США и Британии направлено на поддержание отрасли чистой энергетики, амбиций по достижению углеродной нейтральности и недопущение России на глобальный рынок гражданской ядерной энергетики. Также отмечается, что риск для Запада представляют действия РФ и Китая.