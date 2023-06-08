Вашингтон, 8 июня, 2023, 23:06 — ИА Регнум. США и Великобритания объявили об утверждении плана нового экономического партнёрства, одной из целью которого является противостояние России на мировом рынке атомной энергетики. Об этом 8 июня сообщила канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака со ссылкой на принятую «Атлантическую декларацию».

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

В документе говорится, что партнёрство двух стран направлено на поддержание критически важной отрасли чистой энергетики, амбиций по достижению углеродной нейтральности и недопущение РФ на глобальный рынок гражданской ядерной энергетики.

По итогам переговоров с президентом США Джо Байденом британский премьер заявил, что риск для Запада представляют действия России и Китая.

«Они хотят манипулировать или использовать нашу открытость, красть нашу интеллектуальную собственность, использовать технологии для авторитарных целей и лишить доступа к критически важным ресурсам, как энергия», — сказал Сунак.

Премьер-министр заявил, что Россия и Китай не смогут одержать верх над западными странами.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня стало известно, что одной из целей визита британского премьер-министра Риши Сунака в США была попытка попробовать убедить американского президента Джо Байдена поддержать кандидатуру главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО.

19 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о желании Киева вытеснить Россию с мирового рынка топлива для АЭС. Украинские власти намерены максимально расширить собственное производство ядерного топлива. В числе долгосрочных задач названо строительство новых ядерных блоков, атомных станций и малых модульных реакторов.