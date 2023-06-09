Москва, 9 июня, 2023, 10:25 — ИА Регнум. В ближайшей перспективе не следует ожидать возобновления двустороннего взаимодействия России и Греции. Об этом 9 июня заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов эфире телеканала «Россия-24».

Греция

«Мы исходим из того, что возобновление двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе ожидать не следует», — сказал Маслов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу заявил, что Греция не должна обрывать связи с Россией и не должна поддерживать антироссийские санкции.

Он напомнил, что Греция и Советский Союз вместе боролись с нацизмом, но теперь ситуация изменилась, так как власти Греции решили быть на «правильной стороне» истории, которая оказалась неправильной.