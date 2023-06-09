Мелитополь, 9 июня, 2023, 10:19 — ИА Регнум. В Запорожской области создано народное ополчение, первые ополченцы уже приняли присягу. Об этом 9 июня сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка», — написал Балицкий.

Он отметил, что первые ополченцы уже приняли присягу на верность региону и его жителям.

Как сообщало ИА Регнум, в Херсонской и Запорожской областях сформировали добровольческие батальоны для участия в специальной военной операции. Так, сформированные в Запорожской области батальоны назвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова и апостола Андрея Первозванного, третьему подразделению дали имя «Славянской Гвардии».

Ещё один добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого сформировали из военнопленных украинских войск в ДНР. На сегодняшний день в подразделении около 70 человек, из них 95% являются экс-военнослужащими ВСУ с боевым опытом. Каждый доброволец в обязательном порядке проходит проверку на предмет несовершения военных и уголовных преступлений, учитывается моральное и физическое состояние будущего бойца.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что во всех приграничных регионах России необходимо создать ополчение. Он пояснил, что задачей ополчения должна быть не оборона, а выявление попыток проникновения в регион посторонних и информирование об этом силовых структур.