Мелитополь, 2 мая, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Во всех приграничных регионах России необходимо создать ополчение. С таким предложением выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Антон Вергун/РИА Новости Военнослужащие РФ на приграничной территории

Он добавил, что такой шаг вызван возросшей активностью диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооружённых сил Украины. При этом главной задачей ополчения станет не оборона, а выявление попыток проникновения в регион посторонних и информирование об этом силовых структур.

«Учитывая активизацию украинских ДРГ, считаю необходимым проработать вопрос создания в приграничных регионах ополчения», ― сказал в беседе с РИА Новости Рогов.

Глава движения пояснил, что люди хорошо знают свои территории, кто местный, а кто нет, а о появлении любого чужого человека сразу становится известно всем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской и Запорожской областях сформировали добровольческие батальоны для участия в специальной военной операции на Украине. Так, сформированные в Запорожской области батальоны назвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова и апостола Андрея Первозванного, третьему подразделению дали имя «Славянской Гвардии».

Ещё один добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого сформировали из военнопленных украинских войск в ДНР. На сегодняшний день в подразделении около 70 человек, из них 95% являются экс-военнослужащими ВСУ с боевым опытом. Каждый доброволец в обязательном порядке проходит проверку на предмет несовершения военных и уголовных преступлений, учитывается моральное и физическое состояние будущего бойца.