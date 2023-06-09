Москва, 9 июня, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Трёхлетний мальчик погиб, выпав из окна балкона с высоты седьмого этажа на юге Москвы, по факту инцидента возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу российской столице.

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По информации ведомства, ребёнок выпал из окна дома на улице Кустанайская. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбудили по части 1 статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В столичной прокуратуре уточнили, что в момент инцидента мальчик находился в квартире с няней.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая в Москве из окна жилого дома выпал трёхлетний ребёнок Оставшийся без присмотра мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая под его весом выпала. Ребёнка госпитализировали в городское медучреждение.

В апреле двухлетний мальчик упал на козырёк подъезда с четвёртого этажа в районе Чертаново Центральное города Москвы. Врачи диагностировали у него перелом руки и черепно-мозговую травму.