Москва, 17 апреля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. В Москве из окна жилого дома выпал ребёнок. Об этом 17 апреля сообщил источник ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Открытое окно

Уточняется, что малолетний мальчик упал на козырёк подъезда с четвёртого этажа в столичном районе Чертаново Центральное.

Инцидент произошёл на улице Чертановской, в доме № 38. Пострадавшему недавно исполнилось два года.

«Ребёнка доставали в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у него перелом руки и черепно-мозговую травму», ― добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в посёлке Шексна Вологодской области маленький ребёнок сорвался с карниза и упал со второго этажа многоэтажного дома. Его спас школьник, который проходил мимо многоэтажки.