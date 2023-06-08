* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 8 июня, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали в Москве несколько человек по подозрению в сотрудничестве с «Русским добровольческим корпусом» (РДК — организация, деятельность которой запрещен в России), сообщает в своём Telegram-канале военкор Даниил Безсонов.

Victor Задержание

Одним из задержанных оказался победитель «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Буриков. Военкор опубликовал кадры, на которых видно, как сотрудники Правоохранительных органах заходят в квартиру с подозреваемыми.

Внутри можно увидеть несколько мужчин в татуировках, в том числе и Бурикова. Пока неизвестно, в каком статусе находятся задержанные. Военкор также распространил несколько видеозаписей с места задержания.

«Русский добровольческий корпус»* создали в 2022 году на Украине при поддержке Вооружённых сил Украины. Он официально является боевой единицей украинских войск.

РДК* участвовал в нападении на мирных жителей в Брянской области, которое произошло в начале марта. Кроме того, Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины утверждает, что члены «Русский добровольческий корпус»* в середине мая участвовали в диверсионном рейде в Грайвороновском округе Белгородской области.