Российская часть аммиакопровода «Тольятти — Одесса» уцелела после диверсии
«Трансаммиак»: часть аммиакопровода «Тольятти — Одесса» на территории РФ в исправном состоянии
Москва, 7 июня, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Российская часть аммиакопровода «Тольятти — Одесса» отсечена от украинской и находится в безопасном и исправном состоянии. Об этом 7 июня сообщили в компании «Трансаммиак», осуществляющей эксплуатацию аммиакопровода на территории России.
В компании отметили, что 24 февраля 2022 года был остановлен транзит аммиака на территорию Украины.
«В настоящее время российская часть аммиакопровода надёжно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии», — сообщили в компании.
Отмечается, что украинская часть обслуживается предприятием «Укрхимтрансаммиак».
В российской компании добавили, что не располагают информацией относительно событий, происходящих на территории другого государства.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Министерство обороны РФ заявило, что украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Через повреждённые участки трубопровода идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории.