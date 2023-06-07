Москва, 7 июня, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Российская часть аммиакопровода «Тольятти — Одесса» отсечена от украинской и находится в безопасном и исправном состоянии. Об этом 7 июня сообщили в компании «Трансаммиак», осуществляющей эксплуатацию аммиакопровода на территории России.

Юрий Стрелец/ РИА Новости Российская часть аммиакопровода Тольятти — Одесса.

В компании отметили, что 24 февраля 2022 года был остановлен транзит аммиака на территорию Украины.

«В настоящее время российская часть аммиакопровода надёжно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии», — сообщили в компании.

Отмечается, что украинская часть обслуживается предприятием «Укрхимтрансаммиак».

В российской компании добавили, что не располагают информацией относительно событий, происходящих на территории другого государства.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Министерство обороны РФ заявило, что украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Через повреждённые участки трубопровода идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории.