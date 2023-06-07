Москва, 7 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. «Яндекс» запустил в Москве роботакси, автомобили которого управляются искусственным интеллектом, услуга доступна в режиме тестирования в районе Ясенево и может быть заказана через приложение компании, сообщили в пресс-службе компании 7 июня.

Александр Рюмин/ТАСС В Москве запустили беспилотное роботакси «Яндекс»

Тестирование проходит с участием пользователей, которые подали заявки заранее. Затем доступ к услуге получат и остальные жители района. При нажатии на специальную кнопку в приложении можно будет выбрать места посадки и высадки.

«Всего в Ясенево около сорока таких (доступных для выбора — ред.) точек. Жители района смогут доехать, например, от школы «Созвездие» до метро или от Битцевского парка до супермаркета Eurospar», — сообщили в «Яндексе».

В автомобиле будет находиться водитель-испытатель, который призван следить за безопасностью поездки. Сейчас роботакси принимают не более одного пассажира, заказать услугу могут только совершеннолетние пользователи.

Как сообщалось ранее, в мае 2022 года власти Пекина выдали разрешения на запуск сервисов беспилотных такси в тестовом режиме компаниям Baidu Inc и Pony. ai. Это первая лицензия для операторов беспилотных такси в Китае. Компании смогут предоставлять услуги беспилотного такси на специальной территории площадью 60 квадратных километров в одном из южных пригородов Пекина.