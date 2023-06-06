Москва, 6 июня, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в России возросло до 90 человек, из них одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних, сообщила 6 июня пресс-служба Минздрава РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

По официальным данным, по состоянию на 20:00 мск 6 июня в субъектах Российской Федерации зарегистрировано 29 летальных исходов, ещё четверо пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии.

«Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Проведено более 20 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета Минздрава России, Российской детской клинической больницы Минздрава России и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России», — уточняется в сообщении ведомства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что специалисты Роспотребнадзора изъяли более 37 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Наибольший объём продукции выявили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Опасный напиток также изъят во Владимирской, Самарской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и Мордовия.

Установлено, что данная продукция изготавливалась на предприятии в Самарской области. По делу о массовом отравлении россиян суррогатным алкоголем задержаны пять человек, среди которых учредитель предприятия 32-летний Анар Гусейнов. Предварительно, при изготовлении сидра вместо этилового спирта использовался метиловый.