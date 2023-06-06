Москва, 6 июня, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Предпринимателю из Самары, арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении суррогатным сидром, предъявлено обвинение. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Уточняется, что бизнесмен обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 238 УК РФ). По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, бизнесмен осуществлял производство алкогольной продукции в Красноглинском районе Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки в нескольких регионах России. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены комплексы экспертиз, идёт опрос потерпевших и свидетелей. Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к произошедшему.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минздрава России, количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в нескольких российских регионах возросло до 90 человек, из них одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних. Зарегистрировано 29 летальных исходов, ещё четверо пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии.

По уголовному делу об отравлениях сидром в Ульяновской области задержан второй подозреваемый, занимавшийся поставками спиртосодержащей продукции. Следствие просит арестовать подозреваемого на 2 месяца, то есть по 5 августа.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 37 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Наибольший объём продукции выявили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Опасный алкогольный напиток также изъят во Владимирской, Самарской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и Мордовия.