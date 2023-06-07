Самара, 7 июня, 2023, 08:59 — ИА Регнум. В Самарской области число госпитализированных с отравлением суррогатным сидром выросло до 16 человек, сообщили 7 июня в региональном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Ранее сообщалось о девяти погибших и 15 пострадавших от отравления сидром.

«В медучреждениях Самарской области проходят лечение 16 пациентов, из них три пациента в тяжелом состоянии, 13 человек в состоянии средней степени тяжести», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Минздрава на 6 июня, в российских регионах зарегистрировали 29 летальных исходов после отравления суррогатным алкоголем, ещё четверо пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии. Общее число пострадавших возросло до 90 человек, из них одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних.

После массовых отравлений людей сидром возбуждены уголовные дела, которые по поручению главы СКР Александра Бастрыкина объединят в одно производство.