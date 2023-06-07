Ульяновск, 7 июня, 2023, 08:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области число госпитализированных с отравлением сидром выросло до 42 человек, сообщили 7 июня в региональном минздраве.

Следственный комитет РФ/ТАСС Предприятие, производившее напиток

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

«В регионе выявлено 62 случая отравления алкогольсодержащим напитком. (Из них) в 20 случаях отравление привело к летальному исходу», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как тяжёлое и средней степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минздрава РФ на 20:00 мск 6 июня, число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в России возросло до 90 человек, из них одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних.

В регионах зарегистрировано 29 летальных исходов, ещё четверо пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина Главное следственного управление объединит несколько уголовных дел, возбуждённых после отравления людей сидром, в одно производство.