Белград, 6 июня, 2023, 17:22 — ИА Регнум. В пригороде Белграда в своей квартире были обнаружены тела граждан России — мужа, жены и девятилетнего ребёнка. Об этом сообщила 6 июня газета Kurir.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

По её информации, прибывшие на место стражи порядка взломали дверь и обнаружили в квартире три тела. По предварительным сведениям, мужчина мог лишить жизни жену и сына, а потом свёл счёты с жизнью.

Мужчина был по профессии хирургом, а его супруга — врачом-педиатром.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в Берлине осудили мужчину, убившего жену за отказ разделить государственное пособие. По версии следствия, мужчина в момент убийства находился в состоянии аффекта, на которое предварительно повлияли условия жизни и склонность супруги к трате денег. Обвинение в суде требовало для него наказания в виде 10 лет лишения свободы, но в итоге его приговорили к пяти.