Москва, 6 июня, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил артиста Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ президента был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 6 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Народный артист РСФСР Владимир Винокур

Винокур награжден орденом «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», сказано в тексте указа.

Как сообщалось ранее, 6 июня был также опубликован указ президента о награждении писателя, офицера ВС России Захара Прилепина Орденом Мужества. Вместе с Прилепиным был (посмертно) награждён и его соратник Александр Шубин, погибший в результате теракта против Прилепина в мае 2023 года.

В марте 2023 года, поздравляя Винокура с 75-летием, Владимир Путин в своей телеграмме назвал артиста человеком многогранного таланта и неиссякаемой творческой энергии, который продолжает радовать своих поклонников жизнеутверждающим оптимизмом, блестящим чувством юмора и неподражаемым артистическим темпераментом.

Винокур родился в 1948 году в Курске. Он служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа в Москве, окончил отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства имени Луначарского, является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства. Артист выступает в жанре пародии, также является актёром, телеведущим и продюсером.