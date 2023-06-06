Нижний Новгород, 6 июня, 2023, 11:17 — ИА Регнум. В Нижегородской области шесть человек отравились сидром, двое из них умерли, сообщили 6 июня в региональном Роспотребнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«Всего на территории области зарегистрировано шесть случаев отправления указанным пивным напитком, из них два летальных», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что в Роспотребнадзор поступила информация о случаях отравления, связанных с употреблением напитка «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области.

Как сообщало ИА Регнум, о массовых отравлениях жителей Самарской и Ульяновской областей суррогатным алкоголем стало известно 5 июня. Кроме того, два случая отравления сидром были зафиксированы и в Удмуртии.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области Анар Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.