Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Вода в Новой Каховке поднялась более чем на 10 м из-за разрушений на Каховской ГЭС, сообщил 6 июня глава города Владимир Леонтьев.

Экстренные службы Херсонской области/ТАСС Подтопление дороги после разрушения задвижек на Каховской ГЭС

«Вода затапливает, Днепровский проспект уже под водой находится. Это означает, что вода поднялась более чем на 10 м», — сказал он журналистам.

Леонтьев добавил, что сейчас ведётся эвакуация гражданских.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась в результате обстрелов со стороны ВСУ.

В настоящее время происходит нерегулируемый сброс воды. В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключена от электроснабжения прибрежная часть округа. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что жителей, чьи дома непосредственно находятся на берегу, начали отселять.