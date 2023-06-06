Ульяновск, 6 июня, 2023, 09:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области от отравления сидром скончались ещё два человека, общее число жертв увеличилось до 18, сообщили 6 июня в региональном минздраве.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

По данным ведомства, с 4 по 6 июня в области был выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком, отравление проходит в тяжелой форме.

«В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», — сообщили в региональном минздраве.

Как сообщало ИА Регнум, о массовых отравлениях жителей Самарской и Ульяновской областей суррогатным алкоголем стало известно 5 июня. Кроме того, два случая отравления сидром были зафиксированы и в Удмуртии.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области Анар Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.