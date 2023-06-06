Ульяновск, 6 июня, 2023, 08:18 — ИА Регнум. До 51 человека возросло число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области, из них 16 человек скончались. Об этом 6 июня сообщила и. о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева в беседе с ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Как уточнила Колотик-Каменева, общее число пострадавших на утро 6 июня составляет 51 человек, из них 16 человек скончались. По словам и. о. главы Минздрава региона, состояние большинства пациентов средне-тяжёлое. У некоторых из пострадавших прослеживается положительная динамика.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество пострадавших от отравления контрафактным слабоалкогольным напитком в Ульяновской области возросло до 49 человек, из них 16 человек скончались. Среди пострадавших два ребёнка, состояние обоих врачи назвали тяжёлым. Кроме того, в тяжёлом состоянии остаются двое пострадавших среди взрослых.

О массовых отравлениях жителей Самарской и Ульяновской областей суррогатным алкоголем стало известно 5 июня. Кроме того, два случая отравления сидром были зафиксированы и в Удмуртии.