Вашингтон, 5 июня, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий армии Соединённых Штатов в Европе Бен Ходжес заявил о необходимости создания «военного Шенгена», пишет Washington Post.

(сс) U.S. Army Europe Бен Ходжес

Таким образом он прокомментировал высказывания экспертов, согласно которым для обеспечения надёжного сдерживания и обороны европейским странам необходимо инвестировать в военную логистику.

По мнению генерала, в странах ЕС не хватает железнодорожных вагонов, которые способны перевозить бронетехнику, а также мостов и туннелей, достаточно широких для современных боевых средств.

В связи с этим, считает Ходжес, необходима дипломатическая работа для создания «военной Шенгенской зоны», которая позволила бы конвоям Североатлантического альянса «пересекать границы с той же легкостью, что и грузовикам с яблоками».

Как сообщало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Североатлантического альянса необходимо увеличить производство оружия.

Он отметил, что, по его мнению, странам — членам альянса стоит «подписывать контракты», так как в этом случае промышленность сможет осуществлять инвестиции и увеличивать производство оружия.