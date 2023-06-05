Белгород, 5 июня, 2023, 11:23 — ИА Регнум. В Белгородской области сохранят зарплаты муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений, которые были эвакуированы из Шебекинского округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании с правительством области.

«Мы сохраняем заработную плату муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений, предприятий Шебекинского округа», — цитирует его ТАСС.

По его словам, необходимо «создавать постоянные рабочие места в каждом пункте временного размещения, потому что «проблем будет много».

«Привлекайте людей для работы в пунктах временного размещения», — добавил он.

Гладков выразил надежду, что эвакуация населения «будет на так продолжительна», но это не говорит о том, что «люди должны сидеть без дела».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков заявил, что жители Шебекино, вынужденно покинувшие свои дома, не будут платить квартплату до своего возвращения, а также получат досрочно пенсии и заработную плату.

Кроме того, Гладков пояснил, что льготники могут получить необходимые им лекарства в том населённом пункте, где они находятся.