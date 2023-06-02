Белгород, 3 июня, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Жители Шебекино, вынужденно покинувшие свои дома, не будут платить квартплату до своего возвращения, а также получат досрочно пенсии и заработную плату. Об этом 2 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Как уточнил Гладков, сотрудникам бюджетной, муниципальной или региональной сферы зарплаты начислят до 2 и 5 июня соответственно. Решается вопрос о выплате зарплаты работникам образовательной сферы до 9 июня.

«По пенсиям. Выплаты делаем досрочно, вне зависимости от даты получения ее в июне. Обращаться нужно на Главпочтамт в городе Белгороде, в ПВРы или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания», — пояснил губернатор.

Кроме того, Гладков пояснил, что льготники могут получить необходимые им лекарства в том населённом пункте, где они находятся. Для этого льготник может обратится к любому врачу, назвать свои данные и необходимый препарат и получить рецепт после проверки данных медработниками по электронной карте.

Также губернатор напомнил, что все желающие выехать из Шебекинского округа, могут оставить заявку по телефону «122». Линия работает круглосуточно. Помимо этого запущен чат-бот в Telegram, который позволит зарегистрировать онлайн всех жителей Шебекинского городского округа, выехавших из региона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородской области погибли два человека, ещё шестеро, включая двоих детей, получили ранения.

Правительство Белгородской области из-за обстрелов ВСУ ввело временный запрет на движение транспорта по некоторым участкам дорог Шебекинского городского округа.