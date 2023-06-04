Киев, 5 июня, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл литургию в храме преподобного Агапита Печерского на территории Киево-Печерской лавры в рамках празднования Святой Троицы.

Vadim Chuprina Митрополит Онуфрий

Видеозапись с кадрами богослужения распространило РИА Новости. На видео можно заметить, что в храме собралось много прихожан, несмотря на гонения со стороны украинских властей и раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ).

Онуфрий в ходе литургии поздравил верующих с праздником.

Как сообщало ИА Регнум, в марте министерство культуры Украины объявило о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ и потребовало от монахов канонической церкви покинуть лавру до 29 марта или перейти в ПЦУ. 30 марта верующие не пустили представителей комиссии ведомства на территорию монастыря.

21 апреля администрация музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» ввела пропускной режим на территории обители на период описи имущества монастыря. 1 мая в лавру прибыла комиссия минкультуры Украины для осмотра и описи имущества.

4 июня союз православных журналистов распространил информацию о том, что представители ПЦУ повесили замки и поставили охрану на входах в храм в Переяславе в Киевской области. Из-за этого более ста прихожан УПЦ молились на Троицу в частном доме священника.