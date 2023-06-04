Киев, 4 июня, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Более ста прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Переяславе в Киевской области молились на Троицу в день Пятидесятницы 3 и 4 июня в частном доме священника из-за того, что представители раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) повесили замки на входах в храм и поставили охрану. Об этом сообщили на сайте союза православных журналистов.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи в храме

«Люди в форме повесили замки с цепями даже на воротах храма. Пожилые прихожане, чтобы попасть на богослужение, вынуждены были перелезать через ограждение. Автоматчики при этом показывали на них пальцем и громко смеялись», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, захватом храма руководит капеллан ПЦУ Анатолий Бортничук по прозвищу Ведьмак, его поставили курировать Бориспольский район, в котором находится Переславль. Прихожане в результате, чтобы пройти в дом настоятеля на молитву, сняли с петель одну из створок ворот на ограде храма. Бортничук предупредил, что тот, кто сорвёт его замки, получит пять лет тюрьмы.

ПЦУ при поддержке властей продолжает захватывать церкви на Украине. В конце мая храм Успения Пресвятой Богородицы в Кропивницком Кировоградской области передали от УПЦ раскольникам. Решение приняли депутаты местного горсовета. Ранее сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм в селе Красноволя в Волынской области.

Нередки случаи, когда раскольники нападают на священников УПЦ. В мае они избили настоятеля Свято-Вознесенского храма в селе Рынгач Черновицкой области. Избитого священнослужителя увезли в неизвестном направлении.