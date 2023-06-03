Нью-Дели, 3 июня, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Индии увеличилось до 288 число погибших при столкновении пассажирского поезда с грузовым, сообщило 3 июня Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM

Министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав сообщил о проведении подробного расследования происшествия на высоком уровне.

Авария произошла вечером 2 июня. Грузовой состав врезался в пассажирский поезд, после чего вагоны с пассажирами опрокинулись на соседний путь. Спустя время в них въехал ещё один пассажирский поезд, после чего с рельсов сошли ещё несколько вагонов с людьми. В результате ЧП опрокинулись около 15 пассажирских вагонов. Количество пострадавших превысило 900 человек.

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Соболезнования в связи с трагедией в Индии выразили президент России Владимир Путин, глава российской дипмиссии в Нью-Дели Денис Алипов. В настоящее время данных о возможных пострадавших в результате аварии россиянах нет.