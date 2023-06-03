Буэнос-Айрес, 4 июня, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Матч регулярного чемпионата Аргентины по футболу «Ривер Плейт» — «Дефенса и Хустисия» в субботу, 3 июня, был остановлен из-за смерти болельщика одного из команд, упавшего с трибуны. Об этом сообщили на официальном странице пресс-службы турнира в социальной сети Twitter.

Свеча

«Матч между «Ривер Плейт» и «Дефенса и Хустисия» на стадионе «Монументаль» был остановлен на 27-й минуте в связи с гибелью болельщика местной команды», — говорится в распространённом сообщении.

Болельщик, находившийся на верхней части трибун, скончался от травм, полученный в результате падения с большой высоты. По данным La Nacion, местная прокуратура уже начала расследование инцидента.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о халатности при проведении футбольного матча на территории спортивной школы в Ростове-на-Дону, приведший к гибели граждан. По словам губернатор региона Василия Голубева, в результате трагедии на Гребном канале погиб один человек и пострадали 36.