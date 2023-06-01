Ростов-на-Дону, 1 июня, 2023, 12:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о халатности при проведении футбольного матча на территории спортивной школы, приведшей к гибели граждан, сообщили 1 июня в СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По версии следствия, должностные лица ГБУ РО «СШОР № 5» при проведении футбольного турнира, зная о прогнозируемом существенном ухудшении погодных условий, не приняли мер к отмене либо переносу соревнования. Также они не осуществили должным образом проверку технического состояния трибун и не обеспечили незамедлительную эвакуацию участников мероприятия.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, на Гребном канале в Ростове-на-Дону 30 мая произошла трагедия: во время детского футбольного турнира между командами из Ростова-на-Дону и Батайска — порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун. Как указал губернатор Ростовской области Василий Голубев, в результате обрушения трибуны пострадали 36 человек, среди которых 15 детей. Одна женщина погибла.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).