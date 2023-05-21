Улан-Удэ, 21 мая, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Лесной пожар разгорелся в труднодоступной местности Баунтовского района Бурятии, куда не может пройти техника для борьбы с огнём, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Общая площадь возгорания составила 360 га, из которых 300 га не относятся к лесу. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Он разделился на две кромки.

Для тушения огня привлекли 25 пожарных-десантников. Работы по борьбе с пожаром осложняются болотистой местностью, а также тёплой и ветреной погодой. Часть поверхности, которую охватил огонь, идёт в гору.

В ведомстве планируют задействовать вертолёт, чтобы забросить к месту пожара дополнительную группировку пожарных-десантников из других районов Бурятии.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая федеральное бюджетное учреждение «Авиалесоохрана» объявило, что за сутки в России сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами потушили в общей сложности 69 лесных пожаров, которые охватили площадь 1448 га.