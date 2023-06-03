Мюнхен, Германия, 3 июня, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Пенсионерка из Мюнхена после отпуска в Анталье перепутала рейс и прилетела в Москву. О незапланированной пересадке сообщило издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Семидесятидевятилетняя женщина села в самолет после десятидневного отпуска в Анталье. Но вместо Мюнхена, как планировалось, она оказалась в Москве», — говорится в статье.

Сообщается, что в ожидании вылета 79-летняя туристка не услышала, что выход на посадку перенесли. Оставшись в том же, что и была, женщина оказалась в самолёте, летевшем в Москву. Неожиданно очутившись в столице России, женщина прождала несколько часов оформления обратного билета в Турцию, где, переночевав в аэропорту Стамбула, она всё же успешно добралась до родины.

В общей сложности пенсионерка из Мюнхена пробыла в пути 30 часов. За это она собирается запросить компенсацию у авиакомпании Turkish Airlines, обслуживавшей полет в Москву. Bild сообщил, что на запрос о том, как женщину пустили не на свой рейс, в компании отвечать не стали.

ИА Регнум ранее опубликовало кадры самолёта рейса Asiana Airlines, летевшего с открытой аварийной дверью. Полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в попытке взлома двери перед заходом самолёта на посадку. В результате инцидента у девяти пассажиров возникли трудности с дыханием.