Сеул, 26 мая, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Дверь самолета южнокорейской Asiana Airlines распахнулась прямо перед заходом на посадку, передаёт агентство Ренхап со ссылкой на администрацию аэропорта Тэгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолёт

«Дверь самолета Asiana Airlines, на борту которого находились 194 человека, распахнулась прямо перед посадкой в международном аэропорту Тэгу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в попытке взлома двери перед заходом самолёта на посадку.

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В результате инцидента девяти пассажирам стало тяжело дышать, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пассажир рейса Москва — Магадан пытался открыть дверь и выйти во время полёта.

Самолёт вылетел из «Шереметьево» и выполнял рейс авиакомпании «Россия». В воздухе мужчина поднялся с кресла и попытался открыть дверь.