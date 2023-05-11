Санкт-Петербург, 11 мая, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Бывший начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов, которому инкриминируют получение взяток, категорически отрицает свою причастность к коррупции. Об этом сообщило 11 мая издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Умнова арестовали 5 июля 2022 года за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Теперь обвинение ужесточили. По версии следствия, генерал-лейтенант виновен в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суть претензий и количество вменяемых эпизодов остались прежними.

СКР полагает, что в 2013–2019 годах генерал вместе с сообщниками собирал мзду с так называемых коммерческих регистрационно-экзаменационных отделений санкт-петербургского УГИБДД. Обложенные данью владельцы частных МРЭО каждый месяц платили взносы в так называемый Комаровский фонд — НКО «Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», которую создал в 2007 году Владимир Комаров. Сумма выплат составила около 65 млн рублей.

Эти деньги, считает следствие, пошли на покупку автомобилей Toyota Camry за 2,3 млн рублей и Toyota Land Cruiser за 5,2 млн рублей, а также на приобретение абонементов в санкт-петербургские фитнес-клубы на общую сумму 7 млн рублей. Остальное потратили на различные мероприятия и ремонт служебных помещений.

По словам адвоката Сергея Краснова, Умнов с такой трактовкой не согласен.

«В материалах уголовного дела, составляющих уже 50 томов, нет ни одного факта, свидетельствующего о личной корыстной заинтересованности его доверителя в получении откатов», — пишет издание, ссылаясь на слова адвоката.

Краснов добавил, что за 11 месяцев расследования все активы и банковские счета Умнова и членов его семьи изучили «буквально под микроскопом» и не нашли ни «миллиардов под кроватью», ни «золотых унитазов».

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с Умновым были арестованы два генерал-майора: заместитель Умнова по тылу Иван Абакумов и начальник регионального УГИБДД Алексей Семёнов. Ещё одна предполагаемая соучастница — глава правового отдела УГИБДД Елена Копьева.

Адвокат Краснов отметил, что после переквалификации обвинения число фигурантов уголовного дела выросло втрое. К Умнову, двум генералам и Копьевой присоединились девять коммерсантов, подозреваемых в даче взяток (ст. 291 УК РФ). Ни один из них пока не признал вину. Коммерсанты заявляют, что добровольно помогали петербургской полиции, чтобы внести вклад в борьбу с преступностью.